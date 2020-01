Die Polizei ist auf der Suche nach einem Autofahrer, der vermutlich einen Unfall auf der A 9 verursacht hat. Der Vorfall ereignete sich am Samstag, 4. Januar, gegen 17.20 Uhr, kurz vor der Ausfahrt Garching-Süd in Fahrtrichtung Nürnberg. Bei dem Unfall kam ein silberner Audi A3 älteren Baujahres ins Schleudern und kollidierte mit der rechten Leitplanke. Der zweite Beteiligte, in einem dunklen Pkw, setzte seine Fahrt fort. Hinweise nimmt die Verkehrspolizeiinspektion Freising unter der Telefonnummer 08161/952-0 entgegen.