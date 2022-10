Garching:Poetry-Slam im Römerhof

Der Moderator, Autor und Veranstalter Ko Bylanzky gehört zu den Veteranen der Poetry-Slam-Szene in München und weit darüber hinaus. Er war bereits in den Neunzigern ein Pionier in der Etablierung dieser so zeitgeistigen Bühnenkunst und ist seither nicht mehr aus dem Milieu wegzudenken. 2021 bekam er zusammen mit Moses Wolf den Innovationspreis Volkskultur der Landeshauptstadt München für die Veranstaltung des Mundart-Slams "Wer ko der ko".

An diesem Freitag, 21. Oktober, wird der gebürtige Münchner Ko Bylanzky einen Slam-Abend im benachbarten Garching moderieren: Etablierte Poetinnen und Hip-Hopper sowie dichtende Newcomer haben dabei die Gelegenheit, in diesem so lebendigen Literaturformat mit selbstgeschriebenen Texten die Gunst des Publikums zu gewinnen, das am Ende des Abends einen Sieger küren wird.

Der Kreativität sind quasi keine Grenzen gesetzt, die Bandbreite, von Prosa über Lyrik, Rap bis Comedy, ist breit gefächert. Bewertet werden sowohl Inhalt der Texte als auch die Art der Inszenierung. Die Veranstaltung im Theater im Römerhof beginnt um 19.30 Uhr. Karten und Informationen gibt es über www.kultur-garching.de.