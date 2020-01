Das Thema "Verkehrswende - Chancen und Risiken der Digitalisierung" steht im Mittelpunkt eines Podiumgespräches, zu dem die Garchinger Grünen am Donnerstag, 9. Januar, in das Theater im Römerhof einladen. Von 19.30 Uhr an diskutieren Professor Thomas Hamacher von der Technischen Universität München (TUM) und Grünen-Bundestagsabgeordneter Dieter Janecek; die Moderation übernimmt Christoph Nadler, Landratskandidat der Grünen.