In Geschäften herrscht Maskenpflicht, klar, aber auf Märkten? Das haben wohl noch nicht alle Garchinger verinnerlicht, weshalb die Stadt ausdrücklich noch einmal darauf hinweist: Für den Garchinger Wochenmarkt genauso wie für den Bauernmarkt am Samstag gilt, dass Personal an den Ständen, Kunden und auch deren Begleitpersonen Alltagsmasken zu tragen haben. Leider habe die Stadtverwaltung feststellen müssen, "dass sich Besucherinnen und Besucher der Garchinger Märkte allzu oft nicht an die dort geltende Maskenpflicht halten", heißt es in der Mitteilung. "Die Stadtverwaltung behält sich vor, die Einhaltung der Maskenpflicht im Sinne der Gesundheit aller zu kontrollieren und in begründeten Fällen auch Platzverweise auszusprechen."