19. September 2018, 21:52 Uhr Garching Pläne für neue Feuerwache

Schon 438 Mal ist die Freiwillige Feuerwehr Garching in diesem Jahr zu einem Einsatz ausgerückt. Nun ist Unterstützung für die ehrenamtlichen Helfer in Aussicht: Sie sollen endlich aus dem bisherigen, längst zu klein gewordenen Standort an der Hüterstraße in eine neue Feuerwache umziehen. Das Gebäude soll auf einem 9000 Quadratmeter großen Grundstück an der alten Umgehungsstraße entstehen. Der Wettbewerb dafür hat nun stattgefunden. Die Ideen für den Neubau und die zugehörigen Freianlagen sind von Montag, 24. September, bis Donnerstag, 4. Oktober, im Foyer des Rathauses zu sehen. Die Ausstellung kann von Montag bis Freitag von 8 bis 12 Uhr sowie donnerstags zusätzlich von 15 bis 18 Uhr besucht werden.