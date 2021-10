Die Arbeitsgemeinschaft "60 Plus" der SPD München-Land wird künftig von Joachim Krause geführt. Der Physiker engagiert sich seit 1990 im Garchinger Stadtrat und ist seit 2020 Dritter Bürgermeister. Krause löst Johanna Hagn aus Ismaning ab, welche die Arbeitsgruppe in den vergangenen Jahren geleitet hat. Die AG setzt sich unter anderem für eine "Rente für alle" und faire Bedingungen in der Pflege ein, will aber nach eigenen Angaben auch den Dialog mit den jungen Mitgliedern der Partei suchen.