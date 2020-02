Schüler treten bei der deutschen Meisterschaft an

Mehr als 40 Schüler aus ganz Bayern haben sich jüngst am Max-Planck-Institut für Quantenoptik (MPQ) bei der Regionalauswahl der deutschen Physikmeisterschaft, dem "German Young Physicists' Tournament" (GYPT), gemessen. Aus insgesamt 17 Aufgabenstellungen konnten die Teilnehmer eine auswählen, die sie erst theoretisch und anschließend experimentell lösen mussten. Die Ergebnisse wurden dann während eines zehnminütigen Vortrags präsentiert. Das Besondere bei der deutschen Physikmeisterschaft ist, dass hierbei Teamgeist gefragt ist. Jeder wählt sich eine Aufgabe aus, sodass ein Team mehrere Aufgaben gleichzeitig bearbeitet.

Unterstützt wurden die Teilnehmer von Experten der TUM School Education und des Photon-Labs am MPQ. Schon im November wurden die Nachwuchsphysiker einen Tag lang auf den Wettbewerb vorbereitet. Die Gewinner des Regionalwettbewerbs fahren dann Ende Februar zum GYPT-Bundeswettbewerb in Bad Honnef. Die dortigen Sieger messen sich mit den besten Nachwuchs-Physikern der Welt beim International Young Physicists' Tournament in Rumänien.