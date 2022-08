Garching:Open-Air-Kino im Theatron

Eine Situationskomödie über eine Behinderten-WG, die Schwarzgeld aus der Schweiz schmuggelt - schon allein der Plot des Films "Die Goldfische", den der Verein "Lebendiges Garching" am Freitag, 26. August, im Theatron zeigt, hört sich vielversprechend an. Ursprünglich sollte der Film an diesem Freitag, 19. August, laufen. Weil aber schlechtes Wetter erwartet wird, wurde er um eine Woche verlegt. Jedenfalls steht schon die Besetzungsliste für Qualität und Vergnügen: Neben Tom Schilling, Birgit Minichmayr und Jella Haase, die als "Chantal" in "Fack ju Göthe" bekannt wurde, ist in der Komödie von 2019 auch Luisa Wöllisch zu sehen, die seit ihrer Geburt (1996) mit dem Down-Syndrom lebt, inzwischen als Schauspielerin an den Münchner Kammerspielen arbeitet und 2021 mit dem Kulturpreis Bayern ausgezeichnet wurde. Die Open-Air-Vorstellung im Theatron der Musikschule Garching beginnt um 20.30 Uhr, Einlass ist von 20 Uhr an. Zu der Veranstaltung, welche der Verein "Lebendiges Garching" in Zusammenarbeit mit Kulturreferat und Musikschule sowie der Volkshochschule-Nord organisiert, ist am besten eine Sitzunterlage mitzubringen. Der Eintritt ist frei, kleine Spenden sind willkommen. Zudem werden Snacks und Getränke angeboten. Bei Regen fällt der Kinoabend aus.