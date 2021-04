Wie geht es weiter mit dem Wohnungsbau in Garching, wie geht die Stadt die Energiewende an und wie erfüllt sie ihre sozialen Aufgaben? Dazu teilen sieben Rednerinnen und Redner am Freitag, 30. April, bei der Freinacht der SPD ihre Gedanken, darunter Roy Lilienthal, Geschäftsführer der GSW, die das neue Quartier "Wohnen am Schleißheimer Kanal" entwickelt, der Geschäftsführer der Energie-Wende-Garching, Christian Maier, Katharina Kreppold, Asylsozialberaterin der Caritas in Garching und Despina Leonhard, Integrationsbeirätin und Vorstandsmitglied der Initiative für Jugendarbeit und Kulturaustausch "Open Minded". Die Freinacht findet erstmals online statt und beginnt um 19.30 Uhr. Anmeldungen per E-Mail an freinacht@spd-garching.de.