Saru Arts - Acryl Gemälde und mehr von Wolfgang und Chiara Wachinger sind vom 20. August bis zum 30. September in der Stadtbücherei Garching an der Rampe gegenüber der Ausleihe als Ausstellung zu sehen. Saru Arts ist ein Projekt, das seinen Ursprung in Kindheitstagen hat. Saru heißt auf Japanisch Affe. Die drei weisen Affen kennt sicher mancher, die "nicht sehen, nicht hören, nicht sprechen" - gemeint ist damit Unvoreingenommenheit und Offenheit.