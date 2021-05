Die Garchinger Christen feiern anlässlich der "Ökumenischen Gebetswoche" am Sonntag, 16. Mai, von 19 Uhr an in der Pfarrkirche St. Severin einen Gottesdienst. Die Gebetswoche steht unter dem Motto "Bleibt in meiner Liebe und ihr werdet reiche Frucht bringen" (Gleichnis vom Weinstock). Es erinnert an den Einklang des Menschen mit sich, mit Gott und den Nächsten. Wegen der Covid-Beschränkungen können nur bis zu 90 Personen an der Feier teilnehmen, Anmeldung ist im Büro St. Severin unter 089/32 67 42-0 möglich.