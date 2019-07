4. Juli 2019, 21:45 Uhr Garching Ökumene im Festzelt

Die Bürgerwoche in Garching wird am Freitag, 5. Juli, um 19.45 Uhr offiziell von Bürgermeister Dietmar Gruchmann eröffnet. Doch es gibt nicht nur Vereinsdarbietungen, Konzerte und die große Lasershow, sondern auch die Kirchen beteiligen sich am Programm mit einem ökumenischen Gottesdienst. Die evangelische Laudategemeinde und die katholische Gemeinde St. Severin feiern gemeinsam um 11.15 Uhr im Festzelt am Hüterweg mit Pfarrerin Martina Buck und Pfarrer Michael Ljubisic. Musikalisch begleitet wird der Gottesdienst von Kirchenmusikern.