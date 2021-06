Die Grünen in Garching, Ober- und Unterschleißheim laden im Juni und August zu Info-Tagen zur Elektromobilität ein. Ein umfangreiches Programm ist dazu vorbereitet. Eine Podiumsdiskussion wird am Freitag, 11. Juni, um 19 Uhr im Garchinger Bürgerhaus den Auftakt machen - pandemiebedingt ohne Publikum. Die Runde wird online übertragen. Auf dem Podium sitzen der Grünen-Landtagsabgeordnete und Sprecher für Mobilität Markus Büchler, Axel Kaltwasser, Referent für Presse- und Öffentlichkeitsarbeit bei BMW, Eva Metz von Fridays For Future, Robert Reisenauer vom Start-up-Unternehmen E-tro-fit, der Präsident des Bundesverbands E-Mobilität Kurt Sigl und Alexandra Volkwein, Leiterin Strategie und Mobility Lab bei den Stadtwerken München. Die Moderation übernimmt Catrin Lipcan von den Unterschleißheimer Grünen.

Vier Vorträge von Experten zu verschiedenen Aspekten der Elektromobilität gibt es am Samstag, 12. Juni, zwischen 13 und 16.30 Uhr, sie alle finden online statt. Darüber hinaus soll es im Juli und August Vorträge als Abendveranstaltungen geben, organisiert über die Ortsverbände. Die genauen Termine werden demnächst auf der Webseite der Grünen veröffentlicht. "Elektromobilität zum Anfassen" soll dann hoffentlich am Samstag, 28. August, von 11 bis 18 Uhr live auf dem Volksfestplatz in Oberschleißheim und auf dem Bürgerplatz in Garching präsentiert werden. Dort sollen Besucher verschiedene Elektrofahrzeugen anschauen und Probe fahren können. Details über das Programm auf www.elektromobilitaetstag.de.