Polizeistreifen haben am Wochenende Autofahrer aus dem Verkehr gezogen. Am Freitagabend stießen die Beamten in Garching-Hochbrück auf einen Monteur, der mit 1,24 Promille am Steuer saß. Er erhielt eine Strafanzeige wegen Trunkenheit im Verkehr. In der Nacht zum Montag fiel gegen 0.20 Uhr in der Freisinger Straße in Oberschleißheim ein Kleinwagen auf. Der Fahrer, ein 25-jährige Student, zeigte drogentypische Auffälligkeiten. Ein Test war positiv. Er wurde ebenfalls angezeigt und das Auto der Begleiterin übergeben.