Die Grünen sind jetzt wieder zu viert im Garchinger Stadtrat. Patricia Kempel rückt für die verstorbene Ingrid Wundrak nach. Es wird allerdings nur ein Intermezzo bleiben, denn Kempel steht nicht auf der Stadtratsliste der Grünen für die Wahl im März 2020. Sie kündigte am Freitag an, zeitnah ihre Austrittserklärung an die Partei zu schicken. Ihr Vorwurf: "Die Grünen haben viel dafür getan, dass ich nicht auf den Listenplatz gekommen bin, den ich gewollt habe." Sie nennt außerdem noch andere Gründe, warum sie den Garchinger Ortsverband verlassen will: "Mein Mann wird von den Grünen nicht so gemocht." Da sehe sie als seine Frau auch keine Möglichkeit, um zu bleiben. Nach dem Grund befragt, warum ihr Mann nicht gemocht werde, sagt sie "das verstehe ich selbst nicht."

Ihr Mann, das ist Thomas Kempel. Er war früher im Vorstand und er war auch derjenige, der gegen Hans Peter Adolf bei der Wahl um den Bürgermeisterkandidaten antrat und verlor. Adolf, Fraktionssprecher der Grünen, sagt dazu, das Vertrauen zu Thomas Kempel sei bisschen getrübt, "weil er sich nicht an Absprachen des Vorstands gehalten hat". Kempel selbst habe nach dem Vorfall den Vorstand verlassen, berichtet Adolf. Zu Patricia Kempel sagt er, sie habe auf Platz drei kandidiert und sei Daniela Rieth unterlegen. Auf Platz fünf sei sie dann nicht mehr angetreten. Jetzt sitzt die 29 Jahre alte Kinderpflegerin jedoch im Stadtrat und hofft, noch was zu bewirken. Die Mutter eines einjährigen Sohnes will sich besonders für Familien engagieren. "In Garching gibt es kein Familienzentrum. Das ist mir ein großes Anliegen."