Ungewöhnliche Situationen erfordern ungewöhnliche Maßnahmen: So ist auch das Verkehrsschild zu erklären, das wohl die wenigsten jemals bisher zu sehen bekommen haben und das in Garching an der alten B 471 aufgestellt worden ist. Denn dort wurde die Straße samt Fahrradstreifen so schmal angelegt, dass nach einer Verschärfung der Straßenverkehrsordnung Autofahrer und Fahrradfahrer nicht mehr entspannt dort unterwegs sein können. Statt 1,25 Meter müssen Autofahrer beim Überholen jetzt 1,50 Meter Abstand halten. Manche sprachen in Garching daraufhin von einem Schildbürgerstreich. Jedenfalls wurde deshalb, wie das Staatliche Bauamt nun erläutert, das selten genutzte Zeichen 277.1 dort platziert. Dieses besagt: Verbot des Überholens von einspurigen Fahrzeugen für mehrspurige Kraftfahrzeuge und Krafträder mit Beiwagen. So viel zur Erklärung, damit sich niemand wundert.