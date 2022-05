Die Bauarbeiten an der Bundesstraße B13 zwischen der Autobahnanschlussstelle Neuherberg und der Staatsstraße 2053 (Kreuzstraße) schreiten voran: Von Montagfrüh, 23. Mai, an wird die westliche Richtungsfahrbahn nach Süden ab dem Gewerbegebiet südlich der Kreuzstraße bis zur A-99-Anschlusstelle Neuherberg für die Sanierung gesperrt; die Sperrung dauert voraussichtlich bis Pfingsten. Die Umleitungsstrecke führt ab der Kreuzung Kreuzstraße über die St 2053 nach Lustheim und weiter in Richtung Süden bis zur Anschlussstelle Neuherberg. Die Zufahrt zum Gewerbegebiet Garching-Hochbrück ist über die B 471 immer möglich.