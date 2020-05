Garchings neuer Mietspiegel 2020 ist seit Freitag in Kraft. Dabei handelt es sich um eine Fortschreibung des im Jahr 2018 neu erstellten Preisvergleichs. Das bedeutet, dass der vom Bürgerlichen Gesetzbuch vorgegebene und vom Statistischen Bundesamt ermittelte Preisindex für die Lebenshaltung aller privaten Haushalte in Deutschland zugrunde gelegt wurde. Im Vergleich zu einer komplett neuen Fragebogenaktion in ganz Garching sei die Methode zwar ungenauer, da sie die lokale Entwicklung nicht exakt wiedergeben kann, heißt es aus dem Rathaus. Danach haben sich die Mieten um 3,2 Prozent erhöht. Alle zwei Jahre ist diese Methode möglich. In zwei Jahren wird eine neue Datenerhebung zwingend notwendig, falls die Stadt Garching erneut einen qualifizierten Mietspiegel auflegen möchte. Der Mietspiegel stellt eine Übersicht der Mieten in der Stadt dar und ist rechtssichere Grundlage für die Mietpreisgestaltung.