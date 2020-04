Der Verein "Lebendiges Garching" hofft, dass sein Appell an die Vermieter von Läden zum Verzicht oder Teilverzicht auf die Mai-Miete nun fruchtet, wo das Monatsende näher rückt. Anfang April hatte sich der Verein mit diesem Wunsch an die Öffentlichkeit gewandt: "Erlassen Sie den Inhabern der Läden, Studios, Salons und Gastronomiebetriebe in Garching die Miete für diesen Monat." Man habe zwar schon von Fällen gehört, in denen Vermieter bereits im März ihren Mietern entgegengekommen seien, "aber ob unser Appell gehört wurde, dafür haben wir noch keine direkte Bestätigung", so Ulrike Haerendel vom Vorstand. Dabei bräuchten die kleinen Gewerbetreibenden in Garching auch jetzt noch diese Hilfe.