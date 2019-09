Behinderte haben eine Interessensvertretung, Senioren ebenfalls und auch um die Integration kümmert sich ein engagiertes Gremium. Nun sollen auch die jungen Leute in Garching besser Gehör finden - mit einem Jugendbeirat, den die Stadt gründen möchte. So werden derzeit Jugendliche und junge Erwachsene gesucht, die Interesse am Mitgestalten ihrer Kommune haben, wie es in einer Mitteilung aus dem Rathaus heißt.

Analog zu den anderen städtischen Beiräten solle der Jugendbeirat eine Anlaufstelle für die Kinder und Jugendlichen sein und sie auch auf politscher Ebene vertreten. Die Themen seien dabei bunt gestreut, vom Umweltschutz bis zu Veranstaltungen von und für Jugendliche. Um dem Beirat ein juristisches Fundament zu geben, soll er wie alle anderen Beiräte auch eine eigene Satzung erhalten. Der Jugendbeirat soll Stadtverwaltung und Stadtrat darüber informieren, was die Heranwachsenden in Garching bewegt und die Institutionen in dieser Hinsicht beraten. Die Stadt sucht deshalb junge Erwachsene, "die neue und frische Ideen besitzen und die Energie haben, diese auch zu vertreten". Teilnehmen können alle, die in Garching wohnen und das 14. Lebensjahr vollendet haben.

Die Kriterien für die Zusammensetzung des Beirats sollen nach Angaben der Stadt gemeinsam mit denjenigen besprochen werden, die das Gremium mit Leben füllen sollen: mit den Jugendlichen. Ein Vorbereitungstreffen mit Interessierten findet am Dienstag, 1. Oktober, von 18 Uhr an im Jugendhaus Profil, Bürgermeister-Amon-Straße 3, statt. In der Bewerbungsphase können sich die Kandidaten anhand eines Bewerbungsbogens präsentieren. Weitere Informationen gibt es bei Christopher Redl (Telefon: 089/ 320 89 154, E-Mail: soziales-netzwerk@garching.de).