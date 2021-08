Neue Schwimminsel am See

Viele haben es bestimmt längst registriert. Im Garchinger See gibt es eine neue Schwimminsel. Die Stadtverwaltung hat sich dafür stark gemacht, diese pünktlich zu den Sommerferien mit Unterstützung der Feuerwehr und des Bauhofs nutzbar zu machen. Die bisherige Insel hatte dem Rathaus zufolge nach 18-jährigem Einsatz nicht mehr allen Sicherheitsanforderungen genügt und wurde Anfang des Sommers entfernt. Der Stadtrat beschloss daraufhin, möglichst schnell eine neue anzuschaffen. Die fünf mal fünf Meter große Kunststoffinsel verfügt über Neuerungen: Eine Badeleiter, ermöglicht einen bequemen Auf- und Abstieg, Sitzsteine laden zum Verweilen ein. Die Regeln für die Benutzung sind am Kiosk am See ausgehängt.