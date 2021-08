In der Pfarrkirche St. Severin ist am Samstag, 14. August, etwas Besonderes zu erleben. Chor und Orchester der Pfarrei führen unter der Leitung von Rudolf Drexl die große "Nelsonmesse" Hob. XXII: 11 von Joseph Haydn auf. Das Konzert zur Vorabendmesse zu Mariä Himmelfahrt beginnt um 19 Uhr. Haydn komponierte dieses Werk im Sommer 1798 mit dem Vermerk "Messe in Zeiten der Bedrängnis, der Not." Wer bei dem Konzerterlebnis dabei sein will, muss sich unbedingt im Pfarrbüro unter der Telefonnummer 089/326 74 20 anmelden.