Im Februar zieht die Nachbarschaftshilfe Garching vom Rathausplatz in das neue Gebäude an der Telschowstraße, das sie sich mit der Volkshochschule teilt. Darauf freuen sich (von links) Maria Esterlechner, Martina Hanuschik und Angelika Faschinger.

Von Irmengard Gnau, Garching

Die Vorfreude ist deutlich spürbar, als Maria Esterlechner, Martina Hanuschek und Angelika Faschinger ihre Blicke durch den luftigen, mit hellem Holz ausgekleideten Raum schweifen lassen. "Schön ist das geworden, wirklich", sind sich die Frauen einig. Noch hängen einige Kabel aus den Wänden, auf dem Boden liegen Plastikplanen, ein Handwerker steht auf einer Leiter und überprüft gerade die Rauchmelder an der Decke. Doch in wenigen Wochen schon werden die Garchingerinnen und Garchinger diese Räume mit Leben füllen, junge wie alte. Das ist zumindest das erklärte Ziel von Faschinger, Esterlechner und Hanuschek von der Nachbarschaftshilfe Garching. Von Februar an wird der Verein nach und nach in sein neues Heim einziehen. Im März dann öffnet das neue Familienzentrum dort seine Türen.

Es war ein lange gehegter Wunsch der Nachbarschaftshilfe, ihr breites Angebot um ein solches Familienzentrum zu erweitern. Schon 2016 wurde die Idee geboren. "Ich kenne das Konzept der Familienzentren aus meiner früheren Heimat im Ruhrgebiet und habe das hier in Garching vermisst", erzählt Hanuschek. Während Nachbarkommunen bereits ein Familienzentren betreiben, fehlten in Garching zunächst die räumlichen Möglichkeiten, diese Idee zu verwirklichen. Das ändert sich nun. 2020 gab der Garchinger Stadtrat grünes Licht für ein neues Haus für soziale und kulturelle Nutzungen auf dem einstigen Vorplatz der Post an der Telschowstraße. Das Ergebnis kann sich nun sehen lassen: In gut eineinhalb Jahren hat die Baugenossenschaft Ober- und Unterschleißheim ein imposantes, knapp 68 Meter langes Gebäude errichtet - anders als bei anderen Baustellen dieser Tage ohne Verspätung. Mit seinen beiden Türmen und der Holzlattenoptik ist es ohne Zweifel ein neuer Hingucker in der Stadtsilhouette Garchings. Inhaltlich soll es zu einer Begegnungs-, Beratungs- und Bildungsstätte für den ganzen Ort werden.

Detailansicht öffnen Bis Februar sollen die Arbeiten am neuen Quartier von VHS und Nachbarschaftshilfe Garching vollständig abgeschlossen sein. (Foto: Catherina Hess/)

"Dort drüben entsteht der Empfang", sagt Hanuschek und zeigt auf eine Ecke des atriumartigen Raums mit einer Theke. Die Kinderkrankenschwester, die sich seit sieben Jahren im Vorstand der Nachbarschaftshilfe und noch länger als Kursleiterin einbringt, wird die Leitung des Familienzentrums übernehmen, gemeinsam mit einer Sozialpädagogin, einer Pädagogin und einer Verwaltungskraft. In dem luftigen zentralen Raum im Erdgeschoss soll das Herzstück des Angebots stattfinden, ein offener Treff. "Jeder soll unverbindlich vorbeikommen können auf einen Kaffee", sagt Hanuschek. "Die Generationen sollen sich begegnen." Auch Vorträge können in dem Saal mit den bodentiefen Fenstern stattfinden. Daneben verfügt das Familienzentrum künftig über zwei helle Gruppenräume, in denen unter anderem Kurse für Eltern mit Säuglingen und Kleinkindern veranstaltet werden können, einen Gesundheitsraum für Yoga, Pekip und mehr, eine Eventküche für Kochkurse sowie eine für Kinder geeignete Küche.

In den Turm auf der Südseite zieht Maria Esterlechner, die Geschäftsführerin der Nachbarschaftshilfe, mit ihrer Verwaltung. Im zweiten Stock wird die Service- und Beratungsstelle der Nachbarschaftshilfe, die bislang am Rathausplatz 1 zuhause war, künftig ihre Heimat finden - natürlich barrierefrei erreichbar über einen Lift. Auch die Kindertagespflege zieht um. Dass die Nachbarschaftshilfe und ihr Angebot weiterhin direkt im Ortszentrum, unweit von Rathaus und Fußgängerzone, für alle zu sehen und zu erreichen ist, war den Gestalterinnen sehr wichtig. "Wir wollen uns unsere Niedrigschwelligkeit unbedingt erhalten", sagt Esterlechner. Umso mehr freuen sie sich, dass das neue Haus nur einen Steinwurf vom bisherigen Standort entfernt liegt.

VHS und Nachbarschaftshilfe haben schon einige Synergien ausgemacht

Im neuen Gebäude ist die Nachbarschaftshilfe nicht allein. Die weiteren Räume bezieht die Volkshochschule Nord, die in Garching bislang an der Bürgermeister-Wagner-Straße residiert. "Wir freuen uns sehr, dass wir mit der VHS gemeinsam im Haus sein werden", sagt Nachbarschaftshilfe-Vorsitzende Faschinger. Beide Seiten haben bereits einiges Potenzial zur Zusammenarbeit ausgemacht. So könnte die Nachbarschaftshilfe während Sprachkursen der VHS eine Kinderbetreuung anbieten oder die Bewirtung bei einer Filmvorführung übernehmen. Auch die einzelnen Räume sollen so effizient wie möglich genutzt werden.

Detailansicht öffnen Bisher ist die Nachbarschaftshilfe Garching im Rathausplatz 1 zuhause. Das neue Gebäude liegt nur einen Steinwurf weit entfernt an der Telschowstraße. (Foto: Catherina Hess)

Das bedeutet laut Hanuschek auch, dass sich Bürgerinnen und Bürger mit ihren Ideen einbringen können und sollen. Wer etwa einen Nähtreff veranstalten wolle oder anderes Wissen und Können ehrenamtlich weitergeben möchte, sei herzlich willkommen, sich mit der Nachbarschaftshilfe in Verbindung zu setzen. Das neue Gebäude, das Bürgermeister Dietmar Gruchmann (SPD) bereits das neue "soziale Herz" Garchings getauft hat, solle nicht nur von Fachleuten, sondern besonders auch von bürgerschaftlichem Engagement mit Leben erfüllt werden, wirbt Faschinger. Wer dabei seine Freude am Ehrenamt entdeckt, kann sich gleich den April 2023 vormerken - da wählt die Nachbarschaftshilfe Garching ihren neuen Vorstand und würde sich über Verstärkung freuen.

Wenige Wochen haben die Verantwortlichen der Nachbarschaftshilfe und der VHS Nord noch auszuharren, dann wird das neue Gebäude fertig für seine Nutzung sein. "Ich bin überzeugt", sagt Esterlechner, "das wird ein Gewinn für die ganze Stadt."