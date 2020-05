Vor dem Musikunterricht gilt: Händewaschen. Die Musikschule Garching erteilt wieder Einzelunterricht und getrennten Zweierunterricht. Durch ein speziell an die Musikschule angepasstes Schutz- und Hygienekonzept werde auf die Gesundheit und Sicherheit aller geachtet, teilt die Stadt Garching mit. Der Blasinstrumenten- und Gesangsunterricht finde in den großen Sälen statt, wobei Plexiglaswände die Sicherheit erhöhen sollen. Der neue Musikschulleiter Holger Hochmuth, der seit Februar im Amt ist, freut sich über die Wiedereröffnung. Kontakte zu einer Bezugsperson seien für viele Schüler sehr wichtig. Er bedankte sich bei den Musiklehrern, die auch in der Krise die Schüler so gut wie möglich betreut hätten. Bedankt hat sich der Schulleiter auch beim Kultur- und Musikverein Garching und der Stadt. Sie hätten ermöglicht, dass Eltern keine Gebühren für die Ausfallzeiten entrichten mussten und Lehrern den Lohn fortbezahlt, der ihnen die Betreuung der Schüler ermöglicht habe.