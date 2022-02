Zu den besten Bonmots des größten fränkischen Fußballers aller Zeiten gehört der bemerkenswerte Satz: "Wäre wäre Fahrradkette." So sinnierte Lothar Matthäus 2017 als Fernsehexperte angesichts eines vergebenen Elfmeters. Michael Vogtmann ist unter anderem dafür bekannt, dass er beim Nockherberg-Singspiel als Double des größten fränkischen Innenministers aller Zeiten, Joachim Herrmann, aufgetreten ist (abgesehen von Günther Beckstein vielleicht). Vogtmanns Programm "Hättikonfetti", dass der Schauspieler, Musiker, Dichter und Kabarettist am Donnerstag, 24. Februar in Garching zeigt, erweckt eventuell ähnliche philosophische Assoziationen wie Matthäus' Spruch. Abgesehen von dieser (gut zur Faschingszeit passenden) lyrischen Hommage an den Konjunktiv ("Hätt i Konfetti, i dad di einreibn ...von oben bis unten, von hinten bis vorn, und i war dei Konfetterer wordn") präsentiert der gebürtige Straubinger zusammen mit dem Münchner Jazzpianisten Charly Thomass im Bürgerhaus weitere bairische Lieder und Gedichte. Sie beschäftigen sich mit dem "Leben und der Liab, mit Perchten, dem Deife, Schauspielern und anderem Gschwerl". Die vom Theater im Römerhof ins Bürgerhaus verlegte Veranstaltung beginnt um 19.30 Uhr, die Besucher dürfen sich am Abend des Weiberfaschings auf Bistrobestuhlung mit Bewirtung freuen. Karten gibt es über die Homepage der Stadt www.garching.de respektive Reservix.