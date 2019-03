29. März 2019, 21:54 Uhr Garching Musical im Theaterzelt

Das Musical "Blues Brothers" am Samstag, 30. März, in Garching ist eine Hommage an die Gruppe und ihre Schöpfer. Regie führt Ingmar Otto mit dem Ensemble des Euro-Studio Landgraf. Beginn ist um 20 Uhr im beheizten Theaterzelt im Bürgerpark. Karten gibt es ab 20 Euro, Schüler und Studenten zahlen den halben Preis. Das Musical wirbt mit "den besten Filmmusiken aller Zeiten" und Songs wie "Gimme Some Lovin", "Stand By Your Man" oder "Everybody Needs Somebody To Love". Karten gibt es im Vorverkauf im Rathaus oder unter garching.de.