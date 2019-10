Marlene Louven hat nach einer Hirnhautentzündung ihr Gehör verloren. Die Kriminalhauptkommissarin kann dank Cochlea-Implantaten zwar wieder hören, dennoch braucht sie Zeit, um sich in ihrem neuen Leben zurechtzufinden. Doch das klappt nicht recht, denn bei einem Besuch auf Büsum muss sie gleich einen Mord aufklären und gerät selbst in Gefahr. Es ist der erste Roman von Ilka Dick, Jahrgang 1972, die ihre Erfahrungen als Hörgeschädigtenpädagogin einbringt und einen hoch spannenden Krimi konzipiert hat. Die Lesung in der Bücherei am Donnerstag, 24. Oktober, um 19.30 Uhr wird zusammen mit dem Behindertenbeirat organisiert. Karten gibt es telefonisch unter der Nummer 089 / 32 08 92 11.