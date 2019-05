30. Mai 2019, 22:08 Uhr Garching "Moralisch verwerflich"

Konsequenzen hat der Fahrer eines Linienbusses zu erwarten, der am Dienstag Handyaufnahmen von einem Unfallort in Garching gemacht hat. Wie die Polizei mitteilt, hatte ein Lkw-Fahrer einen Radfahrer an einer Einmündung übersehen und angefahren, der Radler wurde zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Während der Unfallaufnahme beobachteten Beamte der Polizei Oberschleißheim den Fahrer eines Linienbusses dabei, wie er verlangsamte und mit seinem Handy mehrere Bilder der Unfallstelle machte. Der verletzte Fahrradfahrer befand sich zu diesem Zeitpunkt bereits im Krankenwagen. Die Beamten hielten den Linienbus darauf an, doch der Fahrer habe sich uneinsichtig gezeigt, schreibt die Polizei. "Wegen seiner moralisch verwerflichen Sensationslust droht ihm ein verdoppeltes Bußgeld von 200 Euro und einen Punkt in Flensburg", heißt es weiter. Die Polizei Oberschleißheim appelliert an alle Verkehrsteilnehmer, die Persönlichkeitsrechte von Unfallopfern zu achten. Außerdem könne solches Verhalten auch Leib und Leben von einem selbst wie auch von anderen gefährden. "Behalten Sie lieber beide Hände am Steuer und konzentrieren Sie sich auf den Straßenverkehr!", so der Rat der Polizei. SZ