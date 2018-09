24. September 2018, 22:01 Uhr Garching Mobilität in Garching

Um das Thema "Mobilität in Garching" geht es in einer Veranstaltung der örtlichen SPD am Mittwoch, 26. September, im Theater im Römerhof. Bürgermeister Dietmar Gruchmann und die Landtagskandidatin Annette Ganssmüller-Maluche diskutieren von 19.30 Uhr an über den öffentlichen Nahverkehr, neue Fahrradwege und Möglichkeiten, den Autoverkehr einzudämmen.