11. August 2019, 22:07 Uhr Garching Mit der CSU Garching Problemecken suchen

Die CSU Garching lädt am Mittwoch, 21. August, zu ihrem zweiten Nachtspaziergang durch Garching ein. Treffpunkt ist um 20.30 Uhr auf dem Maibaumplatz. Die CSU will mit den Teilnehmern Orte aufsuchen, an denen die sich subjektiv oder auch objektiv nicht wohlfühlen. Das können dunkle schlecht beleuchtete Ecken, oder aber auch einfach Verkehrsproblempunkte sein. Es besteht die Möglichkeit vorher der CSU unter stadtrat@ascherl-garching.de mitzuteilen, welche Ecken einen Besuch wert wären. Man kann aber auch einfach zum Maibaum kommen, die Politiker begleiten und ihnen die Problemecken Garchings zeigen.