Die Stadt Garching beteiligt sich mit einem Vortrag an der bayernweiten Demenzwoche. Als Referentin ist Franziska Lachner von der Alzheimer-Gesellschaft im Landkreis München an diesem Donnerstag, 19. September, in der Stadtbücherei zu Gast. Von 19.30 Uhr an wird sie über das Krankheitsbild informieren und Tipps zum Umgang mit Menschen mit Demenz geben. Betroffene brauchen eine sensible Nachbarschaft und Umgebung, um möglichst lange zu Hause leben zu können. Im Anschluss des Vortrages können noch Fragen gestellt werden.