Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) wird am Sonntag, 19. September, zu Gast sein beim gesundheitspolitischen Stammtisch der Garchinger CSU. Die Veranstaltung im Gasthof Neuwirt beginnt um 13.30 Uhr. Nach einem kurzen Impuls stehe der Bundesminister gerne für Fragen rund um die Gesundheitspolitik zur Verfügung, heißt es in der Einladung der Garchinger CSU und des Bundestagskandidaten und CSU-Kreisvorsitzenden Florian Hahn. Alle Interessierten seien zur Teilnahme an diesem Stammtisch eingeladen. Für die Besucher gilt die 3G-Regelung. Eine Anmeldung vorab unter www.florian-hahn.de ist erforderlich.