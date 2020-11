Der ehemalige Garchinger Musikschulleiter Norbert Kutta sammelt altes Spielzeug. Viele Stücke, die er in seinem Haus wie in einem Museum präsentiert, wurden schon in Ausstellungen gezeigt

Von Gudrun Passarge, Garching

Dem Oberförster wird gerade der Marsch geblasen, Kinder stürzen sich auf dem Schlitten den Hang hinunter, der Nachtwächter zieht seine Runde und in einer guten Stube feiern Hund, Kinder und Eltern Weihnachten. All diese Szenen sind auf einem Kalender zu sehen, den Norbert Kutta mit Hilfe seiner Spielzeugfiguren aus dem Erzgebirge in liebevoller Detailarbeit gestaltet hat.

Die Figürchen sind teilweise schon gut hundert Jahre alt, viele haben eine besondere Geschichte, zeugen von einer besonderen Handschrift der Schnitzer und Drechsler. Viele waren auch schon bei Ausstellungen zu sehen. In Regen, im Jexhof bei Fürstenfeldbruck, in Annaberg oder bald auch in Sachsen. In Garching, wo Kutta bis zum Frühjahr Musikschulleiter war, noch nicht. Kutta wüsste auch nicht, wo so eine Ausstellung stattfinden sollte. "In Garching fehlt ein Museum", sagt er.

Kutta entdeckte seine Leidenschaft fürs Sammeln früh. Es fing mit Insekten an. "Hirschkäfer und alles, was bei uns so herumfleucht", sagt der 66-Jährige. Bei uns heißt in diesem Fall Berlin, wo Kutta aufgewachsen ist, was auch seine Sprachmelodie nach wie vor verrät. Doch mit zwölf Jahre wechselte er von den Insekten auf Holzspielzeug. Schuld daran war eine Puppenstube. Sie gehörte der Familie und sollte verkauft werden.

Interessentin war die Berlinerin Gertrud Weinhold, eine Frau, von der es hieß, Sammeln sei ihr zur Obsession geworden. Sie erforschte Volksbräuche, sammelte Spielzeug und Krippen. Die Stadt Berlin verlieh ihr zum 85. Geburtstags die Professorenwürde ehrenhalber. Weinhold hat ihre Sammlung aufgeteilt. Ein Teil sollte in Berlin, ein Teil in München zu sehen sein. So kam die Ökumenische Sammlung Gertrud Weinhold ins Alte Schloss Schleißheim, eine Außenstelle des Bayerischen Nationalmuseums. Weinhold hat die Eröffnung 1986 noch miterlebt. Sie sagte damals: "Die Dinge sind Bedeutungsträger. Es wurde einmal von Martin Buber gesagt, jedes Geschaffene birgt göttliche Funken. Auch die Dinge haben göttliche Funken."

Detailansicht öffnen Norbert Kutta sammelt Holzspielzeug, seit er zwölf Jahre alt ist. Viele Objekte stammen aus dem Erzgebirge, wie die typischen Nußknacker, die der ehemalige Musikschulleiter hier in den Händen hält. (Foto: Florian Peljak)

Weinhold jedenfalls muss großen Eindruck auf den damals zwölfjährigen Norbert Kutta gemacht haben. Die Frau kaufte die Puppenstube der Familie und Norbert Kutta, seine Mutter und seine Schwester halfen ihr fortan, ihre weihnachtliche Ausstellung am Berliner Funkturm mit aufzubauen. Eine Halle war altem Spielzeug gewidmet, die andere den Krippen. Kutta zog es mehr zum Spielzeug, vor allem dem aus Holz.

"Holz ist einfach ein toller Werkstoff. Ich finde ihn ganz wunderbar." Sagt der Mann, der umgeben ist von Holz. An den Wänden, in den Schränken, Regalen, im Keller, im Dachgeschoss, auf den Treppen. In Form von Enten, Hasen, Hunden, Kindern, Sängern, Soldaten, Zwergen, Autos, Hampelmännern und was sonst noch daraus gefertigt werden kann. Kurz, alles, was den Betrachter staunen lässt und ihm oft ein Lächeln auf die Lippen zaubert. Es fehlt nur noch eine Beschriftung hie und da und sein Haus in Garching könnte selbst als Museum durchgehen, in dem übrigens auch wieder die alte Puppenstube steht, die einst Gertrud Weinhold gekauft hatte. Kutta hat sie zurückgeholt, getauscht gegen eine Klappkrippe, die Weinhold unbedingt haben wollte, wie er erzählt.

Schwerpunkt von Kuttas Sammlung sind die Figuren aus dem Erzgebirge. Was nicht heißt, dass es nichts anderes bei ihm zu entdecken gäbe. Im Vorbeigehen sagt er Sätze wie, "der kommt aus Dänemark von einem Mann, der eigentlich Goldschmied war. Diese Figuren sind jetzt sehr gesucht", sagt es und tätschelt die etwa meterhohe Soldatenfigur aus Holz an der aufgemalten Bärenfellmütze. Die Vögel, mindestens 20 verschiedene Arten, die im Flur hängen, kommen hauptsächlich aus Tschechien und Polen. Immer wieder deutet er auf Kommoden oder Schränke mit dem Hinweis, die Stücke kämen aus Österreich, aus Schweden, aus der Schweiz. An der Tür hängt ein kleiner Sticker mit der Aufschrift "Suomenlinna Toy Museum Helsinki". Kutta ist herumgekommen in der Welt, auch in der Spielzeugwelt.

Detailansicht öffnen Viele der Figürchen haben eine besondere Geschichte. (Foto: Florian Peljak)

Irgendwo zwischen Köpfen und Tieren steht eine Dose mit der Aufschrift "Berliner Luft". Immer wieder bleibt der Blick an irgendwelchen Kuriositäten hängen. Im Keller öffnet Kutta einige Schubladen. Sie beherbergen Kutschen mit Pferden, Postbusse, Sänger, Tiere. "Alles, was der Mensch so braucht", sagt der ehemalige Musikschulleiter. "Alles, was ich so brauche", fügt er hinzu und zieht eine Streichholzschachtel auf. "The Swine-Herd" ist darauf zu lesen. Sie birgt einen kleinen Jungen, der ein Schwein mit einem Stock antreibt. Eine eigene vollkommene Welt im Kleinen, eine Welt in der Schachtel - mit Bewegung. Die englische Aufschrift ist schnell erklärt: "Die meisten Sachen sind nach Amerika geliefert worden." Es ist ein buntes Sammelsurium, was sich im Hause Kutta dem Besucher darbietet. Zwischen den Holzarbeitern, die gerade Seifenkisten aufladen und Nussknackern, bei denen Kutta schon am Gesicht sehen kann, von welcher Familie aus dem Erzgebirge sie stammen, steht plötzlich ein japanisches Puppenfest. Ein buntes Spektakel mit Figuren. Sie haben kunstvoll gearbeitete Muschelkalk-Gesichter und tragen gefaltete Seiden- Kimonos.

Kutta schätzt, dass diese Szenerie aus den Sechzigerjahren stammt, denn die Hände sind bereits aus Plastik, ein Tribut an die Neuzeit. Überraschend ist auch eine große Szopka im Keller. Der Sammler erzählt von dem Brauch in Krakau. Dort finde jedes Jahr ein Wettbewerb statt, wer die schönste Darstellung von Schloss und Marienkirche abliefert. Seine stammt aus der Zeit um 1950, ein in Bonbonfarben gehaltenes Glitzerwerk.

Es ist viel zusammengekommen in den 54 Jahren, in denen Kutta seiner Sammelleidenschaft schon nachgeht. Angefangen hat es mit einem Häuschen und zwei Bäumchen dazu. Zu Ende ist es noch lange nicht. Erst jüngst war er wieder im Erzgebirge, ein wunderbares Jagdgebiet für ihn: "In fast jedem Häuschen gibt es eine Werkstatt." Dort hält er nach Neuigkeiten oder nach alten Dingen Ausschau. Besonders gerne geht Kutta jedoch auf Flohmärkte, auch weil er da immer wieder Überraschungen erlebt.

Detailansicht öffnen Kuttas Haus in Garching ist voll mit Figuren, Häuschen und Fahrzeugmodellen. (Foto: Florian Peljak)

So hat er beispielsweise mal eine ganz besondere Matrjoschka dort entdeckt. Sie stammt von einem russischen Maler, der in München um 1905 herum diese Puppen zum Ineinanderstecken einzeln individuell bemalt hat. "Das ist eine Rarität." Und auch bei seinem jüngsten Besuch ist er nicht mit leeren Händen heimgekommen. Er hat den "aufrichtigen Dresdner Stadt und Landboten" von 1834 erworben. Ein altes gebundenes Buch "zur Belehrung und Unterhaltung für den Bürger und Landmann". Da stünden interessante Sachen drin, hat er festgestellt. Etwa die Eisenbahnpläne für Sachsen und die Forderung, alle jüdischen Bürger mit den gleichen Rechten wie alle anderen Bürger auszustatten. "Aber es ist auch viel Mord und Totschlag", sagt Kutta. "Wie heute, nicht anders."