Stadt stockt Stellen zur Integration an Schulen auf

Der Hauptausschuss des Garchinger Stadtrats hat einstimmig beschlossen, die Stellen des Programms "Junge Integration" an den Grundschulen West und Ost um jeweils circa zehn Wochenstunden aufzustocken. Zuvor hatte Steffi Preukschat vom Kreisjugendring geschildert, mit welch vielfältigen Aufgaben sich die Mitarbeiter konfrontiert sähen.

Die Kinder, die in dem Programm betreut werden, hätten einen erhöhten Förderbedarf. Lernschwierigkeiten, Konzentrationsschwächen und Verhaltensauffälligkeiten erschwerten diesen Kindern den Schulbesuch. Viele müssten auch erst die deutsche Sprache lernen oder auch das Alphabet. Die Junge Integration gibt es seit 2012 an den beiden Schulen, ihr Ziel ist es, "Chancengleichheit für sozial Benachteiligte herzustellen", sagte Preukschat. Hausaufgabenbetreuung, Einzelförderung, Projektarbeit, bei Problemen werden auch Eltern und Lehrer beraten, es würden viele Kompetenzen verlangt. Preukschat sagte, die Plätze seien sehr begehrt. Die Junge Integration würde sich auch als Netzwerk verstehen und verschiedenste Stellen zusammenbringen. Außer dem Fachpersonal engagierten sich auch einige Ehrenamtliche in dem Bereich.

Preukschat erklärte, die Aufgaben hätten sich seit einiger Zeit verändert. So gebe es Kinder, die überhaupt keine Deutschkenntnisse aufwiesen. Geändert hätten sich auch die Lebensverhältnisse, immer mehr Kinder hätten psychische Erkrankungen in der Familie, insbesondere Depressionen. Ein neues Phänomen sind auch von den Eltern getrennte Kinder, weil die Eltern in Deutschland gearbeitet haben, während die Kinder bei Verwandten im Heimatland geblieben sind. Nicht immer klappe die Zusammenführung gut.

Bürgermeister Dietmar Gruchmann (SPD) merkte an, es sei notwendig dieses Projekt zu unterstützen. "Es ist das Effektivste, wenn wir direkt bei den Kindern ansetzen."