Die Grundschule West wird noch einmal größer. Schon im vergangenen Jahr hatte die Stadt Garching beschlossen, das Schulhaus an der St.-Severin-Straße deutlich zu vergrößern. Nun sollen zu den geplanten Anbauten drei weitere Fachräume mit zugehörigen Nebenzimmern dazukommen. Die Kosten erhöhen sich damit von 3,8 auf nun voraussichtlich knapp 4,14 Millionen Euro.

Die Grundschule West bildet mit der Max-Mannheimer-Mittelschule, dem Hort St. Severin und der Mittagsbetreuung einen Schulkomplex. Dieser wurde zwischen 2008 und 2011 generalsaniert und durch einen Anbau für die Grundschule erweitert. Eine große Turn- und Gymnastikhalle sowie die Mensa nutzen die Schulen gemeinsam. Da die Grundschule so großen Zulauf hat, sah der Stadtrat die Erweiterung als unumgänglich an und leitete diese im vergangenen April in die Wege. Dass die Pläne nun noch einmal verändert werden, ist der Tatsache geschuldet, dass sich die Planungen für eine weitere Grundschule im Garchinger Norden verzögert haben. Diese soll bis 2026 fertig sein, ob der Termin gehalten werden kann, steht aber noch nicht fest.

Da die Grundschüler in Garching jedoch immer mehr werden, fehlen der Bedarfsplanung der Stadt und den Schulleitungen zufolge bereits übernächstes Jahr zwei Klassenräume. Die Zeit dränge also, sagte Bürgermeister Dietmar Gruchmann (SPD) im Bauausschuss. Mittelfristig gehen Schule und Verwaltung davon aus, dass die Grundschule West vierzügig werden wird. An der Grundstruktur des Erweiterungsbaus verändert sich dadurch nichts. Dieser soll an der Westseite der Grundschule und möglichst in Holzbauweise entstehen und zwei Vollgeschosse umfassen. Das Schulhaus wird nun jedoch noch einige Meter weiter nach Westen reichen. Die Bagger sollen möglichst im Frühjahr 2023 anrollen. Der Bauausschuss hat der zweiten Erweiterung einhellig zugestimmt, der Stadtrat muss dem noch so folgen.