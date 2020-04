Dass die Grundschule West in Garching aus allen Nähten platzt, ist unstrittig. Die Schülerzahl steigt und durch die Ganztagsbetreuung entsteht ein Mehrbedarf an Räumen. Die Stadt plant deswegen eine Erweiterung und hat vier Standorte auf dem Gelände der Schule untersucht. Favorit ist "Variante 4.1". Sie sieht ein zweigeschossiges Gebäude an der Umgehungsstraße und der nördlichen Grundstücksgrenze vor. Olga Stein, stellvertretende Bauamtsleiterin, erläuterte, dass damit auch der Lärmschutz zu den Nachbarn verbessert würde. Dort habe es in der Vergangenheit schon Beschwerden gegeben, informierte Bürgermeister Dietmar Gruchmann (SPD) im Stadtrat.

Geplant werden soll das Gebäude in Holzmodulbauweise, der Raumbedarf für vier Gruppen mit insgesamt 100 Kindern in der Nachmittagsbetreuung wird mit 721 Quadratmetern angegeben. Bei den Kosten rechnet das Bauamt mit etwa 3000 Euro pro Quadratmeter Baugeschossfläche. Die Variante 4.1, bei ihr ist das Gebäude im Vergleich zu Variante 4 noch weiter Richtung Norden verschoben, werde auch von den Schulleiterinnen der Grund- und Mittelschule positiv bewertet, so Stein. Dieser Standort, an dem auch die Interims-Container während der Sanierung der Schule standen, würde mit dem Baulärm am wenigsten den Schulbetrieb beeinträchtigen. Der Baustellenverkehr könnte über die Umgehungsstraße abgewickelt werden. Der vorhandene Spielplatz sollte auf Wunsch der Schulleiterinnen versetzt werden, wegen des Lärmschutzes, aber auch, um die Nutzung für die Kinder zu erleichtern. Aus Sicht der Verwaltung spreche auch für diesen Standort, dass die Eingriffe in die Außenanlagen wie etwa den Allwetterplatz, sehr gering ausfallen würden. Bei den Kosten rechnet die Verwaltung mit circa 3,8 Millionen Euro.

Debattiert wurde noch über Variante 1, die auf eine Anregung des Zweiten Bürgermeisters Alfons Kraft (Bürger für Garching) zurückgeht. Er hatte vorgeschlagen, über dem Lehrerparkplatz in Ständerbauweise zusätzlichen Raum zu schaffen. Doch Stein sagte, diese Variante "schneidet am schlechtesten ab". Sie ermögliche es nicht, die geforderten Räume unterzubringen und sei zudem teuer. Hans-Peter Adolf, Fraktionssprecher der Grünen, sah trotzdem Vorteile dieser Variante. "Für sie spricht, dass der Bau auf versiegeltem Boden ist." Er wollte wissen, warum man denn das Gebäude nicht um 90 Grad drehen könne und etwas verbreitert. Das sei nicht unmöglich, aber ein Bau auf Stützen sei statisch schwieriger, sagte Stein. Bauamtsleiter Klaus Zettl erinnerte daran, dass auch die Abstandsflächen eingehalten werden müssten. Außerdem sollten die Kinder von Grund- und Mittelschule möglichst jeweils ihren eigenen Bereich haben, was bei dieser Variante kaum gehe. Der Bürgermeister sagte, es könne auch noch die Zeit kommen, da die Mittelschule erweitert werden müsse, dann stehe diese Option immer noch zur Verfügung. Das versöhnte Kraft, der sich zwar "geschlagen" gab, aber trotzdem sagte, "die Nachteile kann ich nicht nachvollziehen". In der Vorlage waren etwa der Wegfall von Parkplätzen und die Fällung aller Bäume rund um den Parkplatz genannt.

Am Ende gab es ein einstimmiges Votum für die Variante 4.1. Auf Wunsch von Florian Baierl, Fraktionssprecher der Unabhängigen Garchinger, wird geprüft, ob die Situation an der alten Umgehungsstraße so gestaltet werden kann, dass Eltern ihre Kinder auch mit dem Auto bringen und abholen könnten.