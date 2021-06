Von .Irmengard Gnau, Garching

Die Stadt Garching erhöht ihre Zuschüsse an die Caritas für den Garchinger Tisch. Von 2022 an wird die Kommune jährlich 8000 Euro zuschießen und folgt damit einer Bitte des Caritas-Kreisgeschäftsführers Matthias Hilzensauer; bislang hat sich Garching mit 6480 Euro im Jahr beteiligt. Auch die Sozialberatung im Caritas-Zentrum in Unterschleißheim soll mehr Geld erhalten.

An das Caritas-Zentrum Schleißheim-Garching in Unterschleißheim (Telefon: 089/32 18 32 21) können sich Menschen aus Garching, Unter- und Oberschleißheim wenden, wenn sie in sozialen Notlagen stecken. Sie erhalten dort Beratung bei wirtschaftlichen Schwierigkeiten und seelischen oder gesundheitlichen Problemen sowie Unterstützung bei Behördenangelegenheiten, etwa beim Ausfüllen von Anträgen. Wie andere Hilfsorganisationen stellt auch die Caritas fest, dass die Corona-Pandemie jene Menschen besonders heftig getroffen hat, die sowieso um ihre Teilhabe und ihr Auskommen in der Gesellschaft kämpfen müssen - Kontaktbeschränkungen haben insbesondere bei Alleinerziehenden, kinderreichen Familien oder Alleinstehenden mit psychischen Erkrankungen soziale Isolation verstärkt, Lohnkürzungen die oftmals schon prekäre finanzielle Lage verschärft. Die allgemeine soziale Beratung spürt dadurch eine verstärkte Nachfrage.

2020 wurden allein in Garching 19 Klienten und Klientinnen in insgesamt 71 Sitzungen beraten. Hierfür bat die Caritas um eine Erhöhung des jährlichen Zuschusses von bisher 10 500 auf 12 000 Euro; die übrigen Kosten übernimmt die Kirche. Hans-Peter Adolf (Grüne) schien diese Zahl jedoch zu hoch zu sein. Der Antrag wurde deshalb noch einmal zurückgestellt und soll nachgerechnet werden.

Keine Zweifel gab es an der Beitragserhöhung für den Garchinger Tisch, wo sich ebenfalls ein steigender Bedarf abzeichnet. Wer nicht genug Geld hat, um ausreichend gesunde Nahrungsmittel zu kaufen, kann seit 2006 freitags in Räumen der Pfarrei St. Severin Lebensmittel zum Unkostenpreis von einem Euro erhalten. Inzwischen greifen laut Caritas in Garching 56 Erwachsene und 23 Kinder auf dieses Angebot zurück. Berechtigungsscheine stellen die Stadt und die Caritas-Berater aus