Das Garchinger Rathaus öffnet am Montag, 27. April, wieder seine Tore. Wer in die Stadtverwaltung kommt, wird gebeten, das Gebäude nur mit einer Alltagsmaske zu betreten. Die Stadt Garching schließt sich damit der von Ministerpräsident Markus Söder (CSU) verhängten Maskenpflicht an. Diese gilt zwar von Montag an vorerst nur im Einzelhandel und im öffentlichen Nahverkehr, doch auch im Rathaus werden lediglich Bürger eingelassen, die Mund und Nase bedeckt haben, um den Schutz des Personals und der Besucher zu gewährleisten, wie es in einer Mitteilung der Stadt heißt.