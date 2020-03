Bei Ladearbeiten hat sich am Donnerstagabend in Garching ein Unfall ereignet. Ein 31-Jähriger aus dem Landkreis Pfaffenhofen ist dabei schwer verletzt worden. Gegen 19.45 Uhr verlud der Mann nach Polizeiangaben mit einem selbstfahrenden Niederhubwagen Paletten in einen Lastwagen. Offenbar fuhr ein 30-Jähriger mit dem zu beladenden Lkw genau in dem Moment an, als der 31-Jährige sich mit dem vorderen Teil des Hubwagens bereits im Lkw befand. Der 31-Jährige stürzte mit seinem Fahrzeug etwa 1,5 Meter in die Tiefe. Dabei wurden seine Beine zwischen Laderampe und Hubwagen eingeklemmt.