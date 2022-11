Nach jahrelanger Planung und Abstimmung ist nun der erste Schritt zur Aufwertung des Naturschutzgebiets Mallertshofer Holz bei Garching getan worden: Auf einer Fläche von etwa neun Hektar wird der durch Ackerbau und Klärschlammausbringung beeinträchtigte Boden in einer Tiefe von maximal 40 Zentimetern abgetragen und so ein Refugium für gefährdete Heidevögel und Pflanzen geschaffen. Das dabei anfallende Material - mehr als 30 000 Kubikmeter - soll nach Angaben aus dem Garchinger Rathaus an ortsnahe ehemalige Deponiestandorte gebracht werden, die dann wiederum als Heidefläche genutzt werden, auf denen Schafe weiden - und sich im besten Fall gefährdete Vogelarten wie etwa der Neuntöter niederlassen.

Die Umgestaltung des Mallertshofer Holzes wurde in enger Zusammenarbeit der Stadt Garching mit dem Heideflächenverein Münchener Norden geplant. Bürgermeister Dietmar Gruchmann (SPD) betonte beim symbolischen Spatenstich, dass mit dem Projekt der Heide ein Stück ihrer natürlichen Vegetation zurückgeben werde. Die Abgrabung des Oberbodens bewirkt eine Ausmagerung, sodass sich dort Halbtrocken- und Trockenrasen entwickeln können. Dies ist Voraussetzung zur Schaffung neuer Habitate für die Feldlerche, einen gefährdeten Heidevogel. Die Baumaßnahme soll im Februar 2023 abgeschlossen sein.