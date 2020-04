In Garching sollen zwei Funkmasten aufgerüstet werden. Das Bild zeigt Arbeiten an einem Masten in Hamburg.

Das Funkloch in der Universitätsstadt Garching wird vom Herbst an wohl kleiner werden. Die Baugesellschaft München Land GmbH und die Telekom haben sich vertraglich geeinigt, dass zwei Masten an der Königsberger sowie an der Otto-Hahn- und Max-Planck-Straße jeweils auf LTE (Long Term Evolution) umgerüstet werden dürfen. Der Antrag der Telekom ist schon viele Jahre alt, aber er scheiterte lange Zeit daran, dass die Baugesellschaft auf die Einhaltung strenger Schweizer Grenzwerte bestand, die Telekom aber deutsche Richtwerte zu Grunde legte.

CSU-Stadtrat Manfred Kick hatte das Umdenken angestoßen. Garching habe das schlechteste Internet im ganzen Landkreis, schimpfte er in einer Sitzung im Oktober 2018. "Es kann nicht sein, dass wir hier mit 2G verhungern und kein LTE haben." Auf seine Initiative hin beschloss das Gremium, in Garching statt der Schweizer die deutschen Richtwerte zu akzeptieren, Bürgermeister Dietmar Gruchmann (SPD) teilte den nichtöffentlich gefassten Beschluss im Januar 2019 im Stadtrat mit. Die Baugesellschaft München Land hatte zuvor ihr Entgegenkommen signalisiert. "Das ist Sache der jeweiligen Kommune", sagt deren Geschäftsführer Ulrich Bittner. "Wenn sie sagt, dass wir nicht mehr auf die Schweizer Grenzwerte schauen müssen, ist das für uns in Ordnung." Bisher handhabt es die Baugesellschaft so, dass Anträge von Telekommunikationsfirmen von einem externen Sachverständigen geprüft werden, der eben die strengen Schweizer Werte als Richtschnur nutzt und auch auf die Ausrichtung der Antennen achtet, um eine möglichst geringe Strahlung auf die Anwohner sicherzustellen.

Für den Garchinger Oleg Mukhanov stellt die schlechte Funkverbindung ein Ärgernis dar. Handygespräche seien nur über Wlan möglich, sagt er. "Wir haben nie sauberen Internetempfang. Mich nervt's, wenn ich aus dem Haus gehe und noch nicht einmal Google-Maps aufrufen kann." Mukhanov, der auf Platz 23 der CSU-Liste für den Stadtrat kandidiert hatte, engagierte sich für einen besseren Empfang.

Wie er berichtet, hat er immer wieder nachgehakt bei der Baugesellschaft. Zuerst, so Mukhanov, sei der Brief mit dem Stadtratsbeschluss verloren gegangen, der sei dann noch einmal geschickt worden. Danach habe es lange Verhandlungen mit der Telekom gegeben, berichtet der Garchinger. Im Januar 2020 schrieb er schließlich eine Mail an Ulrich Bittner. Er erinnerte darin an den ersten Kontakt im März 2019. "Seitdem ist leider nichts passiert und die Bevölkerung der Stadt Garching hat trotz positivem Stadtratsbeschluss täglich unter einer unzureichenden Mobilfunkversorgung zu leiden", heißt es in der Mail. Mukhanov kündigt darin auch an, "Ihren Aufsichtsratsvorsitzenden Landrat Göbel über diesen unhaltbaren Zustand ebenfalls zu unterrichten, da der politische Wille zum Ausbau aus meiner Sicht eindeutig da ist und eine Verzögerung des Ausbaus durch absolut nichts zu rechtfertigen ist."

Der Vertrag wurde nun am 9. April unterzeichnet, wie Bittner bestätigt. Die Telekom oder besser ihre Tochtergesellschaft habe den Vertrag akzeptieren müssen, den die Baugesellschaft allen Betreibern solcher Masten anbiete. Der neue Vertrag laufe fünf Jahre und verlängere sich automatisch, wenn ihn keine Seite kündigt. Nach Mukhanovs Aussage beabsichtige die Telekom, die beiden Masten im November umzubauen, worüber er sehr froh ist. Dennoch äußert er auch Kritik. Seiner Ansicht nach hätten die Stadtverwaltung oder auch der Bürgermeister mal nachhaken müssen, wie es mit den Verhandlungen vorwärts gehe, denn das sei nicht seine Aufgabe gewesen. "Die Leute wollen ja miteinander reden, man muss sie nur an einen Tisch bringen", sagt Mukhanov, der sich nach eigener Aussage als ganz normaler Bürger eingeschaltet hat. Der "unhaltbare Zustand", von dem er spricht, dürfte auf jeden Fall bald der Vergangenheit angehören.