Von Franziska Gerlach, Garching

Mauritius ist ein Traum für Urlauber: weiße Strände, Berge, Palmen, das Meer. Doch in Riambel, einem Ort an der Südküste des Inselstaates im Südwesten des Indischen Ozeans, endet dieser Traum an einer Straße. Und wer jenseits dieser Straße lebt, im Slum, der hier cité heißt, lernt schon früh, dass das Leben auf Mauritius auch weniger traumhafte Seiten hat. "Drogen, Alkohol, Gewalt", sagt Priya Hein, 45, im Videocall, den Wind der Insel in den Haaren. Die Autorin aus Garching, die sich bis vor kurzem im Integrationsbeirat der Stadt engagiert hat, ist auf Mauritius geboren und aufgewachsen. Gerade verbringt sie dort "eine Auszeit".

Die Mutter zweier Kinder im Teenageralter hat mehrere Kinderbücher, Kurzgeschichten und Features für eine britische Zeitung geschrieben. Für ihren ersten Roman "Riambel" wurde sie nun mit dem Literaturpreis "Prix Jean Fanchette" ausgezeichnet, benannt nach dem mauritischen Verleger, Dichter und Psychoanalytiker Jean Fanchette. Den Vorsitz der Jury hatte der französisch-mauritische Schriftsteller und Literatur-Nobelpreisträger Jean-Marie Gustave Le Clézio, für Hein ein großartiger Autor. Sie habe gedacht: "Wenn ich da mitmache, liest er mein Manuskript." Dass sie mit ihrem auf Englisch verfassten und ins Französische übersetzten Buch den Preis gewinnen könnte, sei ihr nicht in den Sinn gekommen.

Auch 150 Jahre nach Ende der Sklaverei wirkt das ausbeuterische System fort

Die Jury aber überzeugte Heins ungeschönter Blick auf die Nachwehen eines ausbeuterischen Systems und die missliche Lage vieler Frauen auf Mauritius. 140 Seiten zählt die in Vignettenform verfasste Geschichte, es ist ein moderner und eigenwilliger Text, aus dem von der ersten Zeile an die Erkenntnis spricht, dass sich die Gegenwart nicht ohne die Vergangenheit erzählen lässt, dass man die Sklaverei genauso wenig ausradieren kann aus dem Gedächtnis der Insel wie die europäischen Kolonialherren, die sich der Menschen und Rohstoffe bemächtigten. Erst die Niederländer, von 1715 an für knapp 100 Jahre die Franzosen, anschließend die Engländer. 1968 erlangte Mauritius die Unabhängigkeit, das Land ist heute eine parlamentarische Demokratie. Doch mit dem Klassendenken verhält es sich wie mit vielen schlechten Angewohnheiten: Man wird sie nicht so leicht los. Das soll auch Heins junge Protagonistin zu spüren bekommen.

Sie heißt Noemi und ist die "great granddaughter" einer kreolischen Sklavin, die tagsüber auf den Zuckerrohrplantagen schuftete und nachts von ihrem Gutsherren vergewaltigt wurde. Die Ereignisse um die 15-jährige Ich-Erzählerin hat Hein in einer einige Jahre zurückliegenden Gegenwart angesiedelt, dazwischen wechselt sie immer wieder die Perspektive und wendet sich anderen Mitgliedern der Familie zu. So erfährt der Leser, dass es Noemis alleinerziehender Mutter auch mehr als 150 Jahre nach Abschaffung der Sklaverei nicht viel besser ergeht als den Frauen früherer Generationen. Sie arbeitet für die feinen De Grandbourgs, Nachkommen französischer Gutsherren, die weiße Minderheit auf der Insel, und wenn die Herrschaften am Wochenende eine Soirée zu geben gedenken, bedeutet das für die Bedienstete Überstunden, die sie klaglos hinzunehmen hat. Auch die begabte Noemi kann dem Milieu, in das sie geboren wurde, letztlich nicht entfliehen: Sie lässt sich mit Alexandre ein, dem Sohn der reichen Frankomauritier. Wird schwanger, die illegale Abtreibung geht schief, am Ende hält sie ein totes Kind in den Armen. Das Leben ist nicht fair, war es noch nie.

Und doch sind da auch lichte Momente in diesem Buch, das reich an Gerüchen, Geräuschen und Gefühlen ist. Hein hat ihre Protagonistin mit einer prägnanten, manchmal auf naive Weise abgeklärten Stimme ausgestattet, es ist die Stimme eines Mädchens, das gut beobachten kann und um die dunklen Geheimnisse vergangener Tage weiß. Wenn sich Noemi durchs Wasser treiben lässt, spürt man die salzige Wärme des Ozeans, atmet den Staub, den ein durch die Erde gezogenes Stöckchen aufwirbelt, riecht den Duft des Currys, der Noemis primitive Behausung in der Cité erfüllt. Kaum zu glauben, dass Hein den ersten Entwurf ihres Buches in Garching geschrieben hat, in den Pfingstferien 2020, fünf Tage war sie wie im Rausch. Auslöser seien die Debatten um #blacklivesmatter gewesen, die sie damals mit Interesse verfolgte.

Ihre Familie stammt aus Indien, sie studiert in England und Frankreich

"Da hat immer was gefehlt", sagt sie. Man müsse auch zurückblicken. Nur so könne Tiefe entstehen. Und Ausgewogenheit in der Perspektive. Dass Hein über ein sicheres Gespür für Beziehungen und Zusammenhänge verfügt, liegt vermutlich an ihrer eigenen Geschichte: Heins Vorfahren kamen aus Indien nach Mauritius, später zog die Familie nach England, der Vater möchte seiner Tochter eine europäische Ausbildung zukommen lassen. Priya Hein studiert Jura in Manchester und Politik in Straßburg. Dort lernt sie ihren Mann kennen, mit dem sie 2002 nach Garching zieht. Indien, Mauritius, England, Frankreich, Deutschland - da kommt doch einiges an Einflüssen und Erfahrungen zusammen. Dennoch versteht Hein sich nicht als Botschafterin zwischen den Kulturen, bitte nicht, das wolle sie sich nicht anmaßen. "Ich bin jemand, der über Themen schreibt, die mir wichtig sind", sagt sie.

Schon als Kind liest die Garchingerin gerne, und weil die Auswahl in der Bibliothek auf Mauritius dürftig gewesen sei, beginnt sie irgendwann, ihre eigenen Geschichten zu schreiben. Für ihre Tochter entstand 2009 die Geschichte von "Dodo", ihr Kinderbuch "Blaubär" wurde 2014 in die Interkulturelle Bücherbox aufgenommen, ein Projekt der Pill-Mayer-Stiftung für interkulturellen Dialog.

In "Riambel" integrierte sie zwar das Currygericht ihrer Großmutter und ein mauritisches Kinderlied, mit ihrem eigenen Leben hat die Geschichte aber wenige Berührungspunkte. Also ging Hein in die Slums, kratzte mit ihren Fragen den Schorf von den Wunden, die die Sklaverei einst gerissen hat. Riambel sei ein unheilvoller Ort, sie solle ihn verlassen, weggehen, flüstern im Buch die Ahnen der jungen Protagonistin zu. Doch Noemi bleibt. Happy End? Au contraire. Für Hein läuft es dagegen gut: 2022 wird "Riambel" auf Französisch erscheinen, ein Jahr später bei einem englischen Verlag. Aus deutschen Häusern hieß es bislang, ihr Buch sei zu kurz. Doch ob sie es deshalb verlängern möchte, weiß Priya Hein noch nicht.