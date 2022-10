Der Verein Kunst-Kompass München Nord plant ein neues Projekt und sucht dafür kreative Mitgestalter. So wie sich 2021 Schulen, Vereine, Bürger und Bürgerinnen bei den "Garchinger Stelen" schöpferisch eingebracht haben, erhofft sich der Verein entsprechende Resonanz bei seinem neuen, von der Stadt unterstützten Projekt "Garchinger Liegestuhl-Kunst".

"Dazu möchten wir alle interessierten Garchinger einladen, an der Gestaltung mitzuwirken. Unsere Garchinger Künstler sollten Motive ihrer Lieblingsmaler oder von uns zur Verfügung gestellte Vorlagen mit Acrylfarben auf die Stoffe zaubern", heißt es von Seiten des Vereins. 70 Liegestuhlstoffe werden vom Kunst-Kompass zur Verfügung gestellt. Sie sollen von 13. Mai 2023 an etwa vier Wochen lang auf dem Bürger- und Rathausplatz sowie in der Fußgängerzone präsentiert werden. Am Ende der Ausstellung, am 24. Juni, werden sie versteigert. Der Erlös soll einer gemeinnützigen Einrichtung in Garching zukommen.

Alle Interessenten sollten sich bis zum 30. Oktober beim Kunst-Kompass anmelden per E-Mail an info@kunst-kompass.com oder busch.ursula@web.de oder auch unter der Telefonnummer 089/320 51 15. Weitere Informationen gibt es unter www.kunst-kompass.com.