Ob ein Rodelhügel, auf dem zu viele Blumen wachsen, Energiekonzepte für Baugebiete oder Parkverbote: Der Garchinger Stadtrat hatte sich mit sehr unterschiedlichen Themen zu befassen, als es um die Behandlung der zehn Anträge aus der Bürgerversammlung ging. Strittig war ein Antrag von Philipp Bauer von der Agenda 21. Er hatte ökologische Vorzeigebauten wie Energieplushäuser in Neubaugebieten wie etwa dem am Schleißheimer Kanal gefordert. Doch gegen fünf Stimmen wurde der Antrag abgelehnt. Bürgermeister Dietmar Gruchmann (SPD) hatte zuvor ausgeführt, die Stadt setze hier auf die Eigenverantwortung der Bauträger.

Hans-Peter Adolf, Fraktionssprecher der Grünen, sprach dagegen von einem Armutszeugnis für die Stadt. Bereits im Klimaschutzkonzept der Stadt sei von einem Leuchtturmprojekt die Rede gewesen, "doch bis heute ist da definitiv nichts vorwärtsgegangen", sagte er. Die Stadt könne doch den Anstoß geben, ökologisch zu bauen. Ulrike Haerendel (SPD) hielt dagegen, dass die gesetzlichen Grundlagen dafür fehlten. Die Stadt könne das nicht vorschreiben, aber man könne Anregungen bei größeren Bauprojekten geben. "Wir wollen so etwas nicht verhindern, nur nicht vorschreiben", erklärte der Bürgermeister. Außer den Grünen stimmten nur noch Michaela Theis von den Unabhängigen Garchingern und Götz Braun von der SPD für den Antrag, der damit durchfiel. Erfolgreicher war Bauer dagegen mit seinem zweiten Antrag. Darin fordert er einen Plan zum Ausbau dezentraler regenerativer Energien in Garching. Das passe zu den Inhalten des neuen Klimaschutzkonzeptes, das gemeinsam mit den Bürgern ausgearbeitet werden soll, sagte Gruchmann.

Wenigstens teilweise Zustimmung fand auch das Ansinnen von Johannes Kick, der sich über die Blühwiesen auf dem Rodelhügel beklagt hatte und rundherum Wiese forderte. Die Verwaltung stellte in Aussicht, dass dieser künftig viermal im Jahr gemäht werde. Die Blühwiese soll dabei im Herbst so hergerichtet werden, dass man im Winter rodeln kann. Adolf dagegen setzte sich für einen Rasen ein, "da gehört eine anständige Wiese hin". Das wiederum brachte Alfons Biersack (CSU) auf die Palme. Er sagte, "ein paar Blumen täten den Grünen auch nicht schaden". Es bleibt bei der Blühwiese und dem Versprechen der Verwaltung, oft zu mähen.

Viele Anträge wurden in die Ausschüsse verwiesen, so beispielsweise die Forderung von Sabrina Furchtsam, den Gehweg vor der Hochbrücker Schule zu erhöhen und ein Parkverbot an der Hohe-Brücken-Straße zur Sicherheit der Kinder zu installieren oder die von Heinrich Haag geforderte Änderung der Parkzeiten am Maibaumplatz. Auch über die Forderung von Karina Wartha, Parkmöglichkeiten an der Parallelstraße der B 471 zu reduzieren, zur Sicherheit von Fußgängern und Radlern, soll der Ausschuss befinden. Abgelehnt wurde dagegen Rainer Horstmanns Wunsch, bei Nachverdichtungen die Stellplatzablöse zu verringern. Diese Satzung sei gerade erst überarbeitet worden, führte Gruchmann aus, "die Werte sind gültig". Außerdem seien die Grundstücke in der Siedlung, wo Horstmann wohne, so groß, dass es möglich sei, dort Stellplätze nachzuweisen. Durchgefallen mit seinem Antrag ist auch Thomas Schmidt, der einen Spiegel an der Ecke Keltenweg/Schleißheimer Straße gefordert hatte, um die Verkehrssicherheit für Radler zu erhöhen. Dort sei eine 30er-Zone beschlossen, hieß es im Stadtrat, deswegen dürften die Autos künftig eh nicht mehr so schnell in die Kurve fahren. Zu seinem Wunsch nach einem Zebrastreifen statt der Druckampel am Römerhofweg sagte der Bürgermeister, der Zebrastreifen werde abgelehnt, "aber wir bemühen uns, eine Optimierung herbeizuführen".