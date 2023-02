Im oberbayerischen Niederthann fallen 1972 vier Schüsse. Die Bilanz: eine schwer verletzte Romni und eine tote Romni, die ein Kind im Leibe trug. Der Todesschütze muss sich vor Gericht verantworten, kommt aber glimpflich davon. Polizei, Justiz, Kirche, Dorfgemeinschaft: quasi alle decken den Täter. Die Opfer und ihre Angehörigen? Für die Einheimischen waren sie nur "Zigeuner".

Der Historiker Hans Woller hat diesen Kriminalfall in seinem Buch "Jagdszenen aus Niederthann - ein Lehrstück über Rassismus" (C. H. Beck Verlag, 2022) rekonstruiert. An diesem Donnerstag, 16. Februar, wird er in der Stadtbücherei Garching daraus lesen. Woller, langjähriger Mitarbeiter am Institut für Zeitgeschichte, schildert die Hintergründe und Folgewirkungen dieses Kriminalfalles. Dabei entsteht ein Gesellschaftsfresko der deutschen Provinz von "erschreckender Aktualität", wie es heißt. Anwesend ist am Donnerstag auch der Politologe Radoslav Ganev, der sich vielfältig gegen Sinti- und Roma-Klischees engagiert. Die Lesung beginnt um 19 Uhr. Der Eintritt ist frei, es wird um Reservierung kostenloser Tickets in der Bücherei oder unter 089/320 89 211 gebeten.