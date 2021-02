Die Heideindianer kommen wieder: Das Heidehaus bietet in den Pfingstferien berufstätigen Eltern eine natur- und erlebnisorientierte Ganztagesbetreuung für Kinder im Alter von sechs bis elf Jahren an. Dabei verbringen die Kinder vier Tage im Einklang mit der Natur in der Fröttmaninger Heide. Sie bauen ein Tipi aus Weiden. Es wird über Feuer gekocht, mit Wildkräutern aus der Heide. Die Kosten der vom Heideflächenverein organisierten Freizeit betragen 140 Euro. Maximal zwölf Personen können mitmachen. Die Anmeldung läuft online über die Homepage des Heideflächenvereins (www.heideflaechenverein.de). Näheres unter 089/46 22 32 73, E-Mail: heidehaus@heideflaechenverein.de.