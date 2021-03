Im Zuge der Vorarbeiten für das neue Haus der Volkshochschule in in der Telschowstraße wird auch die Ladestation für Elektroautos in der öffentlichen Tiefgarage abgebaut. Nach Angaben der Stadt wird derzeit geprüft, ob eine Versetzung in den Bereich möglich ist, der nicht vom Abbruch betroffen ist. Während der Sperrung der Tiefgarage zu Beginn der Bauarbeiten kann zwischenzeitlich keine Lademöglichkeit angeboten werden. Alternativ kann auf die E-Ladestation am Maibaumplatz ausgewichen werden.