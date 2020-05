Der jüngste Zwischenfall im Forschungsreaktor der TU München, bei dem der Jahresgrenzwert des radioaktiven Kohlenstoffs C-14 überschritten wurde, hat auch im Garchinger Bauausschuss zu einer Auseinandersetzung geführt. Bürgermeister Dietmar Gruchmann (SPD) teilte mit, er sei noch am Freitag vom Sicherheitsbeauftragten des FRM II benachrichtigt worden, auch darüber, "dass keine direkte Gefahr für Leib und Leben besteht". Er verstehe aber die Verunsicherung bei den Garchingern, deswegen habe er die Betreiber in die nächste Stadtratssitzung am Donnerstag, 28. Mai, eingeladen, damit sie erläutern, wie es dazu kommen konnte und was sie unternehmen werden, damit so etwas nicht wieder passiert.

Walter Kratzl von den Grünen meinte, es handele sich fast immer um menschliches Versagen, wenn so etwas vorkommt. Die Panne hatte sich beim Trocknen von Austauscherharzen ereignet, die das C-14 aus dem schweren Wasser des Beckens herausfiltern. Dabei war versäumt worden, die Abscheideanlage anzuschließen, weshalb das Nuklid ungehindert durch den Kamin entweichen konnte. Dabei wurde der Jahresgrenzwert um 15 Prozent überschritten, wie die TU mitteilte. Kratzl wies darauf hin, dass sich die radioaktiven Stoffe am Boden ablagerten, und regte sich über den seiner Ansicht nach verharmlosenden Vergleich mit der Strahlenbelastung auf, die bei einem Röntgenbild anfalle. "Ich sehe das als ganz große Gefährdung." Die Grünen reichten auch gleich einen Antrag ein, wonach die Stadt ein Warnsystem mit Sirenen installieren sollte, für atomare Störfälle und den Katastrophenschutz.

Kratzls Ausführungen riefen Protest hervor. Bastian Dombret (FDP) wies darauf hin, dass der Jahresgrenzwert für den Reaktor sehr niedrig angesetzt sei. Nach der Strahlenschutzverordnung sei es erlaubt, die fünffache Menge dessen an C-14 auszustoßen, ohne Genehmigung. "Ich halte es für unverantwortlich, auf Basis solcher Vorfälle Ängste zu schüren", sagte Dombret. Wobei auch er forderte, der Vorfall müsse kritisch hinterfragt werden. Manfred Kick (CSU) ärgerte sich ebenfalls über die "unverschämte Panikmache" der Grünen und zum Teil auch der Medien. Er sei erst am Dienstag auf dem Campus gewesen. "Allein die Dosis habe ich heute erhalten. Das ist überhaupt kein Problem", sagte Kick.

Abgeordnete der Landtagsfraktion der Grünen, darunter auch die beiden Vertreter aus dem Landkreis, Claudia Köhler und Markus Büchler, haben inzwischen schriftliche Anfragen im Landtag gestellt. So wollen die Abgeordneten etwa wissen, wie der Vorfall kommuniziert wurde. "Das bayerische Umweltministerium ist die atomrechtliche Aufsichtsbehörde, während das bayerische Wissenschaftsministerium die finanzierende Stelle ist. Das Wissenschaftsministerium wurde von uns ebenso wie das Umweltministerium am Freitag, 15. Mai, unverzüglich über das meldepflichtige Ereignis informiert", antwortet Andrea Voit, Sprecherin am FRM II. Die Meldung sei innerhalb von 24 Stunden erfolgt.

Fragen stellen die Grünen zudem hinsichtlich der Messungen, die auch das Umweltinstitut München interessieren. So forderte Hauke Doerk eine engmaschigere Kontrolle der Messungen sowie eine Veröffentlichung der Daten. Voit sagt, die TU habe die Messungen nach dem Zwischenfall im März zunächst auf einen vierwöchigen, dann auf einen wöchentlichen Turnus umgestellt, vorher gab es quartalsmäßige Messungen, die mit der Behörde so abgesprochen gewesen seien. Köhler und Büchler fordern jedenfalls Konsequenzen: "Ein Weiter so, das heißt ein im Übrigen nie genehmigtes Wiederanfahren mit waffenfähigem Uran, die Ableitung radioaktiver Abwässer in unsere Isar sowie die Kontrolle durch den Betreiber selbst darf es nicht geben."