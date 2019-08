5. August 2019, 21:27 Uhr Garching Kreuzung bleibt gesperrt

Die Garchinger haben sich schon fast an die neue Verkehrssituation an der Schleißheimer Straße gewöhnt. Wegen des Baus der Verstärkerleitung der Energie-Wende-Garching ist derzeit die Kreuzung von Schleißheimer und Maier-Leibnitz-Straße gesperrt, es gilt eine Einbahnstraßenregelung in der Schleißheimer Straße Richtung Osten. Dieser Zustand wird jetzt doch länger als geplant anhalten, bis voraussichtlich zum 23. August wird die Kreuzung gesperrt bleiben.