Im Garchinger Baugebiet "Kommunikationszone" stehen auf städtischem Grund zwischen Kinderhaus Untere Straßäcker und TU-Heizwerk umfangreiche Erdbewegungen an. Der Oberboden, die sogenannte Rotlage, ist kontaminiert. Es werden laut Mitteilung aus dem Rathaus Haufen gebildet und dann auf den Belastungsgrad hin untersucht. Los geht es mit dem Rückschnitt des Grünbestands am Mittwoch, 25. August. Am Montag darauf beginnen die Erdarbeiten, die etwa drei Monate dauern werden. In dieser Zeit wird der geduldete Parkplatz zwischen Kinderhaus und dem östlich angrenzenden Studentenwohnheim, sowie der Bolzplatz Untere Straßäcker gesperrt. Die Tore auf dem Bolzplatz werden vorübergehend abgebaut.